Названы негативные экономические последствия выхода Армении из ЕАЭС Эксперт Линников: товарооборот Армении с ЕАЭС может сократиться на 60%

Москва20 окт Вести.Товарооборот Армении со странами – участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может сократиться на 60% после выхода страны из объединения. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал основатель коллегии адвокатов "Линников и партнеры" Александр Линников.

По его словам, в случае выхода из ЕАЭС Армения лишится всех преимуществ общего рынка и будет вынуждена заново выстраивать двусторонние торговые отношения с государствами – участниками экономического объединения.

По некоторым оценкам, совокупный товарооборот между Арменией и государствами – участниками ЕАЭС может сократиться с нынешних 8 миллиардов долларов примерно на 60%, то есть до 3,5 миллиардов долларов… Кроме того, по предварительным оценкам, экспорт Армении… может сократиться в три раза сообщил эксперт

Также Линников отметил негативные последствия для рядовых граждан Армении от подорожания импорта газа.

Существенное подорожание газа почти на 70% неизбежно скажется на всех без исключения отраслях армянской экономики: от транспорта, промышленности, сельского хозяйства до потребительского рынка. И в конечном счете это подорожание ощутят на себе рядовые граждане Армении, потребители, производимой в Армении продукции, а также импортной продукции добавил он

Как следует из доклада членов Евразийского межправительственного совета, страны – члены ЕАЭС вправе принять решение о временном приостановлении действия договора в отношении Армении. Также отмечается, что приостановление членства приведет к введению полноценного санитарного и ветеринарно-санитарного контроля продукции из Армении, как из третьей страны.