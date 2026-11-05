Москва5 нояВести.У Армении нет другого выбора, кроме как выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на пути интеграции в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, Армения приближается к моменту подачи заявки на начало процедуры вступления в Европейский союз.
В настоящий момент у нас нет иного выбора, кроме как выйти из ЕАЭС, но процесс приближается к тому моменту, когда мы официально подадим заявку на начало процедуры вступления в ЕС в 2027-2028 годахприводит его слова NEWS.am
Ранее члены межправительственного совета ЕАЭС от РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных потерях Армении в случае ее выхода из состава объединения.