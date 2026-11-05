Пашинян: у Армении нет выбора, кроме как выйти из ЕАЭС

"Нет иного выбора": Пашинян высказался о выходе Армении из ЕАЭС Пашинян: у Армении нет выбора, кроме как выйти из ЕАЭС

Москва5 ноя Вести.У Армении нет другого выбора, кроме как выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на пути интеграции в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, Армения приближается к моменту подачи заявки на начало процедуры вступления в Европейский союз.

В настоящий момент у нас нет иного выбора, кроме как выйти из ЕАЭС, но процесс приближается к тому моменту, когда мы официально подадим заявку на начало процедуры вступления в ЕС в 2027-2028 годах приводит его слова NEWS.am

Ранее члены межправительственного совета ЕАЭС от РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных потерях Армении в случае ее выхода из состава объединения.