Москва22 октВести.Страны ЕАЭС не могут лишить Армению членства в союзе, поскольку не существует подобной процедуры, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Так он прокомментировал доклад Евразийского межправсовета о последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении в связи с начатым ею процессом обсуждения интеграции в ЕС.
Пашинян отметил, что правительство продолжит предпринимать шаги для достижения устойчивого экономического развития страны.
Мы пойдем по этому пути, а также по пути диверсификации. Страны ЕАЭС не имеют права лишать членства другую страну. Такая возможность есть в ОДКБсказал Пашинян
Премьер-министр Армении также указал на работу внешних сил, которые хотят использовать нестабильную политическую ситуацию, чтобы лишить республику независимости.
Ранее Пашинян заявил, что отношения Армении в рамках ЕАЭС являются видимым вызовом в контексте экономической активности страны.