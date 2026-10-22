Пашинян: процедуры, которая позволяет исключить Армению из ЕАЭС, не существует

Пашинян заявил, что Армению не могут исключить из ЕАЭС Пашинян: процедуры, которая позволяет исключить Армению из ЕАЭС, не существует

Москва22 окт Вести.Страны ЕАЭС не могут лишить Армению членства в союзе, поскольку не существует подобной процедуры, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Так он прокомментировал доклад Евразийского межправсовета о последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении в связи с начатым ею процессом обсуждения интеграции в ЕС.

Пашинян отметил, что правительство продолжит предпринимать шаги для достижения устойчивого экономического развития страны.

Мы пойдем по этому пути, а также по пути диверсификации. Страны ЕАЭС не имеют права лишать членства другую страну. Такая возможность есть в ОДКБ сказал Пашинян

Премьер-министр Армении также указал на работу внешних сил, которые хотят использовать нестабильную политическую ситуацию, чтобы лишить республику независимости.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Армении в рамках ЕАЭС являются видимым вызовом в контексте экономической активности страны.