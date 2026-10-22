Москва22 окт Вести.Отношения Армении в рамках ЕАЭС являются видимым вызовом в контексте экономической активности страны. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он отметил, что правительство нацелено на обеспечение экономического развития страны.

Видимый вызов - это наши отношения в рамках ЕАЭС, вокруг чего в будущем, конечно, будем работать сказал Пашинян на заседании правительства

По его словам, Армения демонстрирует положительную экономическую активность.

Ранее Евразийское рейтинговое агентство сообщило, что низкая цена газа из России играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности экономики Армении.