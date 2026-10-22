Конкурентоспособность экономики Армении зависит от газа из России

ЕРА: конкурентоспособность экономики Армении держится на газе из России Конкурентоспособность экономики Армении зависит от газа из России

Москва22 окт Вести.Низкая цена газа из России играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности экономики Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на Евразийское рейтинговое агентство (ЕРА).

Принципиально важным фактором конкурентоспособности армянской экономики является цена российского газа. В 2025 году она составляла $165 за 1 тыс. кубометров на границе, а к началу 2026 года была согласована на уровне $177,5 отмечает агентство

Ранее уточнялось, что в случае выхода Армении из ЕАЭС газ для страны может подорожать на 69%.

Между тем вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что Москва надеется на продолжение конструктивной работы Армении в ЕАЭС.