Москва22 октВести.Низкая цена газа из России играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности экономики Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на Евразийское рейтинговое агентство (ЕРА).
Принципиально важным фактором конкурентоспособности армянской экономики является цена российского газа. В 2025 году она составляла $165 за 1 тыс. кубометров на границе, а к началу 2026 года была согласована на уровне $177,5отмечает агентство
Ранее уточнялось, что в случае выхода Армении из ЕАЭС газ для страны может подорожать на 69%.
Между тем вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что Москва надеется на продолжение конструктивной работы Армении в ЕАЭС.