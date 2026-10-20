Армению предупредили о существенном подорожании газа в случае выхода из ЕАЭС ЕАЭС: в случае выхода Армении, газ для нее подорожает на 69%

Москва20 окт Вести.Члены Евразийского межправительственного совета подготовили доклад о последствиях, которые будут грозить Армении в случае выхода из ЕАЭС. Так, импорт газа для Армении может подорожать на 69%.

Реальная контрактная цена на поставляемый газ, с учетом рыночной конъюнктуры на мировом рынке газа, может быть выше. При указанных вводных импорт газа Республикой Армения в стоимостном выражении в отличие от рассмотренных ранее групп вырастет на $268,5 млн или на 69% — с $389 млн до $657,5 млн. Рост будет сопровождаться увеличением издержек производителей и домохозяйств и в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно скажется на уровне инфляции и ВВП говорится в докладе

В декабре 2025 года Армения и Европейский союз подписали документ о стратегическом партнерстве. При этом премьер республики Никол Пашинян заявил, что Армения будет оставаться в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным.