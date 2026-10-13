В Армении заявили об изменении риторики Пашиняна по вступлению страны в Евросоюз

Пашиняна уличили в смене позиции по вступлению Армении в Евросоюз В Армении заявили об изменении риторики Пашиняна по вступлению страны в Евросоюз

Москва13 окт Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян скорректировал позицию по возможному вступлению страны в Евросоюз. Такое мнение высказал лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян, сообщает Sputnik Армения.

По словам политика, ранее Пашинян говорил о диверсификации внешнеполитических и торговых связей, а теперь обсуждает перспективу членства Армении в ЕС и возможность вынести этот вопрос на волеизъявление граждан.

Саркисян расценил изменение риторики как попытку отступить от ранее заявленного курса. Он отметил, что в таком случае остается неясным, зачем парламент принимал закон о начале процесса сближения с Евросоюзом.

Глава фракции также отметил, что в таком случае остается неясным, зачем парламент принимал закон о начале процесса сближения с Евросоюзом.

Это уже, так сказать, попытка дать задний ход констатировал Саркисян

Ранее в Кремле призвали Армению определиться между стандартами ЕАЭС и ЕС.