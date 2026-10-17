Армянский политик: вступление в ЕС не то, что нужно Армении Политик Григорян заявила, что Армении не стоит стремиться в Евросоюз

Москва17 окт Вести.Армении не стоит стремиться вступать в Евросоюз. Такое мнение высказала депутат Национального собрания Армении, руководитель парламентской фракции блока "Армения" Анна Григорян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

По ее словам, примеры других стран, которые намеревались стать членами Евросоюза, являются показательными.

Соседняя Грузия, которая достаточно долго вела переговоры о вступлении в Европейский союз, сейчас прекратила эти переговоры. На примере других стран мы видим, что после многочисленных проблем и неудач они все равно не становятся членами ЕС указала она

По мнению Григорян, Армения может многое потерять из-за вступления в европейское сообщество.

Этот путь не стоит того. Необходимо не допустить, чтобы Республика Армения пошла по этому пути. То есть потеряла очень многое - начиная с потерь экономических и заканчивая территориальными. И при этом все равно не стала членом Европейского союза добавила она

На днях лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что премьер-министр республики Никол Пашинян скорректировал позицию по возможному вступлению страны в Евросоюз. Если ранее Пашинян говорил о диверсификации внешнеполитических и торговых связей, то теперь обсуждает перспективу членства Армении в ЕС и возможность вынести этот вопрос на волеизъявление граждан.