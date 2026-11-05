Москва5 ноя Вести.Евразийский экономический союз не собирает оплачивать путь Армении в Евросоюз, однако премьер-министр страны Никол Пашинян "хочет все и сразу". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Эксперт напомнил, что Пашинян параллельно заявляет о том, что Армения хочет вступить в ЕС и при этом остаться в ЕАЭС, не видя никакого противоречия. Более того, премьер-министр Армении арестовывает лидеров оппозиции, которые выступают за улучшение российско-армянских отношений, прекрасно зная, что это не понравится Москве, добавил Согомонян.

Он их [лидеров оппозиции] арестовывает, параллельно заявляет о том, что хочет остаться в ЕАЭС и параллельно заявляет о том, что хочет подать заявку на вступление в ЕС. Тут такая для обычного человека коллизия, но для него, видимо, такой коллизии нет. То есть он хочет все и сразу: уничтожить оппозицию, которую очень уважают в России, оставаться в ЕАЭС и за счет ЕАЭС начинать путь подачи на членство в Европейском союзе заявил Согомонян

Он отметил, что позиция Пашиняна похожа на нонсенс: несмотря на требование коллег из ЕАЭС, премьер-министр Армении отказывается проводить референдум о членстве в ЕС, пока страна не подала туда заявку.

Уже множество раз было сказано, что отправной точкой не является подача заявления Армении на членство в ЕС. Отправная точка в том, что ЕАЭС не собирается оплачивать путь Армении в ЕС. Вот в чем отправная точка. Ну, как бы он пока стоит на своем добавил Согомонян

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван может подать официальную заявку на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 году. Он также усомнился в реалистичности такого шага в течение этого года.