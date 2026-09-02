Политолог Дудчак: Пашинян уже принял решение по ЕАЭС, но тянет с оглашением

Политолог спрогнозировал действия Пашиняна по поводу ЕАЭС Политолог Дудчак: Пашинян уже принял решение по ЕАЭС, но тянет с оглашением

Москва2 сен Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян "способен тянуть и полгода", не озвучивая решение по поводу того, выйдет ли страна из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в комментарии изданию "Абзац".

Пашинян способен тянуть с окончательным принятием и озвучиванием решения и полгода. Он абсолютно откровенно говорит, что все равно курс его страны не меняется, несмотря на настоятельные просьбы определиться сказал политолог

По предположению эксперта, Пашинян со своей позицией определился, но намерен откладывать обнародование решения как можно дольше.

По мнению Дудчака, такую позицию можно считать неучтивостью. Политолог предполагает, что Пашиняну не хочется выводить Армению из ЕАЭС, так как тот понимает последствия – рост цен на энергоносители. А в Европейском союзе (ЕС), как считает политолог, покрывать эти убытки не намерены.

В Армении в марте прошлого года был принят закон "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз". Российский президент Владимир Путин заявлял, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает заявление о выходе из ЕАЭС.