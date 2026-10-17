Армянский эксперт заявил, что в стране с осуждением относятся к делу Царукяна Обозреватель Абовян: дело Царукяна вызывает осуждение в армянском обществе

Москва17 окт Вести.В армянском обществе с осуждением относятся к делу в отношении лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Об этом рассказал политический обозреватель Арман Абовян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

Царукян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля. Его обвиняют в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах. Сам фигурант заявляет, что не виновен и считает дело против себя незаконным и сфабрикованным.

Даже у сторонника власти нет сомнений, что это четкий заказ. И в армянском обществе, даже в рядах провластной прессы, провластных спикеров, ничего кроме осуждения это не вызывает подчеркнул Арман Абовян

Бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян также выступает в поддержку Царукяна.

Есть все доказуемые факты, что Гагик Царукян оказался жертвой махинаций и потерял очень серьезную сумму денег. Но, к сожалению, наш суд оказался односторонним и решил арестовать Царукяна. Уже третий месяц пошел, что он находится в заточении, не учитывается ничего из того, что представляет его защита сказал он

Сторонники Царукяна заявляют, что создают комитет по защите политика.