Москва17 октВести.В армянском обществе с осуждением относятся к делу в отношении лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Об этом рассказал политический обозреватель Арман Абовян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".
Царукян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля. Его обвиняют в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупных размерах. Сам фигурант заявляет, что не виновен и считает дело против себя незаконным и сфабрикованным.
Даже у сторонника власти нет сомнений, что это четкий заказ. И в армянском обществе, даже в рядах провластной прессы, провластных спикеров, ничего кроме осуждения это не вызываетподчеркнул Арман Абовян
Бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян также выступает в поддержку Царукяна.
Есть все доказуемые факты, что Гагик Царукян оказался жертвой махинаций и потерял очень серьезную сумму денег. Но, к сожалению, наш суд оказался односторонним и решил арестовать Царукяна. Уже третий месяц пошел, что он находится в заточении, не учитывается ничего из того, что представляет его защитасказал он
Сторонники Царукяна заявляют, что создают комитет по защите политика.
Мы решили, что обязательно нужно создать общественную организацию по защите прав Гагика Царукяна. Но одновременно мы в нашей миссии видим также защиту всех политзаключенных, которые есть в Армениидобавил Айвазян