Москва17 окт Вести.Бывшая сподвижница Никола Пашиняна Армине Оганян назвала репрессиями его политику в отношении оппонентов. Свою позицию главный редактор газеты "Площадь" пояснила в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

Так, уточнила Оганян, в начале политической карьеры Пашиняна она его поддерживала. Однако впоследствии пришло понимание, что он по своим качествам не способен руководить страной.

Уже в его первых выступлениях в Национальном собрании было понятно, что он не способен уважать другое мнение и позицию оппонентов. И самое главное, он не из тех людей, которые думают на несколько шагов вперед. Раньше все это происходило в маленьком масштабе, в рамках небольшой редакции. Теперь же речь идет уже о целой стране, поэтому последствия его шагов, естественно, стали намного масштабнее сказала она

По словам Оганян, больше всего ее задело именно то, что Пашинян стал активно применять меры воздействия на прежних деятелей во власти страны.

Больше всего меня задело то, что он сам начал применять политические преследования и репрессии против людей, в том числе против представителей прежней власти. Именно после этих репрессий в адрес Сержа Саргсяна я поняла, что он стал другим человеком. Забыл свои идеи, отказался от своих принципов и теперь готов, на что угодно ради сохранения власти подчеркнула она

Кроме того, отметила журналист, в отношении нее персонально началось давление. Оганян полагает, что если будет необходимо действующие власти республики могут пойти на все, чтобы обличить ее СМИ.

Если они смогут что-то найти, придумать или сфабриковать против нас, думаю, он и перед этим не остановится и пойдет до конца. Потому что мы видим, как он расправляется со своими политическими противниками. Почему он должен пощадить меня лишь потому, что много лет назад мы с ним дружили? Сейчас у него одна задача – сохранить свое кресло. И ради этого он готов на все добавила она

Ранее в Армении заявили об изменении риторики Пашиняна по вступлению страны в Евросоюз.