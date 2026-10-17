В Армении считают, что дело против Царукяна нанесло удар экономике страны Эксперт Абовян: дело против Царукяна нанесло удар по экономике Армении

Москва17 окт Вести.Дело против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна нанесло удар по экономике страны. Такое мнение высказал политический обозреватель Арман Абовян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

Царукян находится под стражей с июня, его арест ранее был продлен до 2 ноября. Против фигуранта выдвинут ряд обвинений, в том числе в организации мошенничества и легализации денежных средств в особо крупном размере. В рамках уголовного производства против Царукяна были изъяты Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат", завод "Араратцемент" и спортивный комплекс "Мульти Велнес".

По мнению Абовяна, такие действия нанесли ущерб и предприятиям, и экономике республики.

Это не развал бизнеса империи Гагика Царукяна, это мощнейший удар по экономике Армении, потому что тысячи людей остались без работы, а системообразующие предприятия, которые входят в бизнес-активы Царукяна, играли и до сих пор продолжают играть одну из ключевых ролей в экономике Армении заявил он

Обозреватель убежден, что все дело против Царукяна является следствие геополитических процессов.

Пресс-секретарь Гагина Царукяна Ивета Тоноян в свою очередь отметила, что на предприятиях, ранее подконтрольных Царукяну, происходит остановка работы и идет сокращение кадров.

Там есть и цементный завод, коньячный завод, рестораны, гостиницы, казино. В общей сложности почти 14 предприятий в день прекратили свою деятельность, и больше 10 тысяч наших работников в один день стали безработными заявила она

Временное управление на цементном заводе привело к подорожанию продукции.

На 20% цены на цемент уже повысились, и это всего за месяц временного менеджмента. Это будет иметь свои очень плохие последствия для сферы строительства в Армении. Что касается коньячного завода, то там уже начались массово избавляться от работников сказала она

Решение о передаче коньячного комбината "Арарат Ной", который ранее принадлежал Царукяну, было принято в конце июля текущего года.