Москва17 октВести.Дело против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна нанесло удар по экономике страны. Такое мнение высказал политический обозреватель Арман Абовян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".
Царукян находится под стражей с июня, его арест ранее был продлен до 2 ноября. Против фигуранта выдвинут ряд обвинений, в том числе в организации мошенничества и легализации денежных средств в особо крупном размере. В рамках уголовного производства против Царукяна были изъяты Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат", завод "Араратцемент" и спортивный комплекс "Мульти Велнес".
По мнению Абовяна, такие действия нанесли ущерб и предприятиям, и экономике республики.
Это не развал бизнеса империи Гагика Царукяна, это мощнейший удар по экономике Армении, потому что тысячи людей остались без работы, а системообразующие предприятия, которые входят в бизнес-активы Царукяна, играли и до сих пор продолжают играть одну из ключевых ролей в экономике Армениизаявил он
Обозреватель убежден, что все дело против Царукяна является следствие геополитических процессов.
Пресс-секретарь Гагина Царукяна Ивета Тоноян в свою очередь отметила, что на предприятиях, ранее подконтрольных Царукяну, происходит остановка работы и идет сокращение кадров.
Там есть и цементный завод, коньячный завод, рестораны, гостиницы, казино. В общей сложности почти 14 предприятий в день прекратили свою деятельность, и больше 10 тысяч наших работников в один день стали безработнымизаявила она
Временное управление на цементном заводе привело к подорожанию продукции.
На 20% цены на цемент уже повысились, и это всего за месяц временного менеджмента. Это будет иметь свои очень плохие последствия для сферы строительства в Армении. Что касается коньячного завода, то там уже начались массово избавляться от работниковсказала она
Решение о передаче коньячного комбината "Арарат Ной", который ранее принадлежал Царукяну, было принято в конце июля текущего года.