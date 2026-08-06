Москва6 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением не оставлять государству отчуждаемые у частных собственников производственные предприятия, а приватизировать их. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства.

По словам Пашиняна, компания "Электрические сети Армении" станет государственной собственностью, переданной в доверительное управление. Вместе с тем премьер Армении добавил, что есть производственные предприятия, "которые будут возвращены", и они, как он считает, не должны управляться государством, ведь это грозит проблемами.

Нам нужно через прозрачные тендеры приватизировать их (производственные предприятия. – Прим. ред.), обязательно, конечно, с возможностью оставить за собой определенную долю, чтобы иметь место в совете директоров сказал премьер Армении

Пашинян добавил, что по этим вопросам нужно определиться.

С 2016 года "Электрические сети Армении" принадлежали группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Летом 2025-го после обыска в доме бизнесмена и его ареста Пашинян заявил о намерении национализировать компанию. Карапетян и его семья в августе 2025-го инициировали международное арбитражное разбирательство против Армении.

В июле 2026-го государству были переданы цементный и коньячный заводы арестованного лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, а мэрии Еревана перешел его спорткомплекс.