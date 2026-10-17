Москва17 окт Вести.Попытки властей ослабить Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) в республике связывают с турецко-азербайджанским фактором. Протурецкие взгляды премьер-министра Армении Никола Пашиняна привели к нападкам на ААЦ. Об этом заявил руководитель фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

Идея Пашиняна в том, что Армения - это страна людей, живущих в Армении. У армянского народа есть альтернативная идея, что Армения - это страна всех армян мира. 70% населения, 7-8 млн армян, живут за рубежом, 3 млн - в Армении. И церковь объединяет с диаспорой. Так как Пашинян идет на сближение с Турцией, то возникает первый вопрос - о геноциде. Ни один истинно армянский религиозный деятель не пойдет против нашей памяти о геноциде. Но протурецкие взгляды Пашиняна вынуждают его контролировать церковь и идти против идеи церкви как по памяти геноцида, по работе с диаспорой заявил Карапетян

Адвокат Католикоса всех армян Гарегина II Ара Зограбян подчеркнул, что турецко-азербайджанский союз считает помехой себе именно церковь и диаспору Армении.

В контексте нынешнего условного турецко-азербайджанского союза решающими факторами являются диаспора и церковь. Диаспора идет по пути признания геноцида и отстаивания соответствующих требований, а церковь объединяет диаспору и обеспечивает связь между диаспорой и Арменией. На мой взгляд, они пытаются ослабить церковь, чтобы разорвать эту связь с диаспорой и чтобы в результате никто не препятствовал этому азербайджано-турецкому примирению полагает он

Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после критики премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства. В отношении католикоса всех армян Гарегина II и шести епископов было начато уголовное разбирательство.