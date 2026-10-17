Москва17 окт Вести.Дело в отношении лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна является политической вендеттой. Такое определение высказала пресс-секретарь Гагина Царукяна Ивета Тоноян в документальном фильме Анны Афанасьевой "Армянская вендетта. Что стоит за арестами оппозиции в Армении", сообщает ИС "Вести".

Личная расправа, политическая вендетта в сторону Гагика Царукяна. У нас были такие опасения, но мы не представляли, что эта политическая вендетта будет направлена на десятки тысяч работников концерна "Мультигрупп", которые сейчас уже два месяца как уже безработные заявила она

30 июня текущего года, за неделю до задержания, Гагик Царукян высказывался о начавшемся на него давлении.

Даже если меня арестуют, есть поговорка: "Правосудие может заболеть, но не умрет". В конечном счете все станет ясным. Более того, подобные действия только делают Царукяна сильнее в глазах людей. Люди еще лучше узнают меня и поймут, что я человек, который любит свою страну и свой народ, которого невозможно заставить отказаться от своих принципов. Поэтому я не расстроюсь и не побоюсь, даже если меня арестуют говорил он

В команде политика понимали, что критика со стороны премьер-министра Никола Пашиняна в адрес лидера оппозиционной партии сменится после парламентских выборов 7 июня конкретными действиями.

У него, Царукяна, и так был большой личный рейтинг, а также резкий рост пошел. И мы [со стороны властей] услышали ругань, оскорбления, перевод дискуссии о будущем Армении в поле неомещанства, а также, естественно, антироссийский фактор. Мол, это трехголовая партия войны, а Царукян — один из них. В общем, полный комплект того, что я наблюдал в Молдавии, на Украине. И, конечно, апогеем этого всего стало фактически воровство голосов партии "Процветающая Армении" считает политический обозреватель Арман Абовян

На прошедших парламентских выборах партия Царукяна набрала 3,9% голосов, впервые с 2007 года не пройдя в парламент, поскольку не достигла четырехпроцентного барьера.

Арест лидеру "Процветающей Армении" в сентябре был продлен на два месяца - до 7 ноября. Его обвиняют в организации мошенничества, а также в легализации денег в особо крупном размере.

Ранее в рамках уголовного производства у Царукяна были изъяты Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат", завод "Араратцемент" и спортивный комплекс "Мульти Велнес".