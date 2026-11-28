Партия Царукяна обратилась в ЕСПЧ в попытке оспорить итоги выборов в Армении Партия Царукяна обратилась в ЕСПЧ, желая оспорить результаты выборов в Армении

Москва28 ноя Вести.Партия "Процветающая Армения" (ППА) бизнесмена Гагика Царукяна, находящегося под арестом, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оспаривая результаты парламентских выборов, состоявшихся в июне. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В обращении от 4 ноября утверждается, что аннулирование итогов голосования на отдельных избирательных участках без проведения повторных выборов, а также отсутствие эффективной судебной защиты нарушили права граждан на свободные выборы.

Кроме того, 19, 20 и 23 ноября ППА направила три новых заявления в Конституционный суд Армении. В них партия оспаривает законодательные нормы и решения, из-за которых, по ее мнению, голоса избирателей не были учтены, что помешало политической силе пройти в парламент страны.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. По итогам голосования победу одержала правящая партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор", получившая 64 мандата в 105-местном парламенте. Еще 29 мест достались оппозиционному блоку "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, 12 мест ушли блоку "Армения" бывшего президента республики Роберта Кочаряна.

Партия Царукяна первоначально преодолела установленный для политических сил барьер в 4%, однако после пересчета голосов и корректировки результатов не смогла пройти в парламент. По данным Центризбиркома, она набрала 3,996% голосов избирателей.

В ходе подсчета голосов комиссия аннулировала результаты голосования на трех избирательных участках. В результате не были учтены голоса 3411 избирателей. Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян заявил, что повторное голосование проводиться не будет, поскольку аннулирование результатов не влияет на общие итоги выборов.

Партия Царукяна попыталась оспорить решение Центризбиркома в суде, однако административный суд отклонил соответствующие иски.

4 июля Конституционный суд Армении также оставил в силе результаты парламентских выборов, отклонив заявления семи оппозиционных политических сил, в том числе "Процветающей Армении".

Царукян находится под арестом с июля. В начале ноября суд продлил его арест еще на три месяца.