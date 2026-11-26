Пашинян не исключил досрочных парламентских выборов для принятия конституции Пашинян допустил досрочные выборы в парламент для принятия конституции

Москва26 ноя Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в стране возможны внеочередные парламентские выборы, если не удастся договориться с оппозицией о проведении референдума по новой конституции.

Ранее в Армении опубликовали проект новой конституции без отсылок к декларации о независимости страны, где упоминались Карабах и геноцид армян. Сейчас правящей фракции "Гражданский договор" не хватает в парламенте шести голосов, чтобы принять решение о проведении референдума.

Как отметил Пашинян, решения о дальнейших шагах будут приняты после голосования в парламенте по вопросу о референдуме.

Ничто не мешает, чтобы мы пошли по пути проведения внеочередных выборов, но кроме оппозиции очень важен еще и диалог с обществом заявил Пашинян, его слова приводит Интерфакс

Ранее армянский премьер говорил, что покинет пост, если граждане на референдуме проголосуют против принятия новой конституции.