Пашинян сообщил, когда опубликуют проект новой Конституции Армении Пашинян: проект новой Конституции Армении будет опубликован 23 ноября

Москва20 ноя Вести.Министерство юстиции Армении 23 ноября опубликует проект новой конституции, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Он также сообщил, что в день публикации документа обратится к гражданам с посланием.

В понедельник министерство юстиции опубликует проект новой Конституции. А я обращусь к народу с посланием сказал Пашинян

Премьер-министр Армении заявил о необходимости принять новую конституцию в январе 2024 года, объяснив это изменением геополитических условий.

Ранее Пашинян сообщил, что предварительно договорился о рабочем визите в Москву 3 декабря. В рамках поездки он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести с ним переговоры.