Пашинян рассчитывает встретиться с Путиным 3 декабря Пашинян надеется, что Путин проведет с ним встречу 3 декабря

Москва19 ноя Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 3 декабря.

Он напомнил, что должен посетить Россию в декабре трижды - 3, 11 и 22 декабря. Глава армянского правительства подчеркнул, что о трех этих визитах было объявлено заранее.

На 3 декабря мы предварительно договорились, что у меня будет рабочий визит в Москву, и у нас будут обсуждения, встреча с президентом Российской Федерации сказал Пашинян

Ранее Пашинян выразил надежду, что сможет сохранить на переговорах с Россией во время визитов в декабре дружественную атмосферу.

До этого он признал, что отношения между Москвой и Ереваном будут неизбежно меняться.