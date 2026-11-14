Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре Пашинян планирует посетить Россию 3, 11 и 22 декабря для переговоров

Москва14 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает в декабре трижды побывать в России для переговоров. Об этом он заявил, выступая в Дублинском институте по международным и европейским делам.

В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров, и надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией сказал глава правительства республики.

Ранее Пашинян признавал, что отношения Армении с Россией будут неизбежно меняться.

Как сообщила 13 ноября пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян, 17 ноября пройдет заседание армяно-российской рабочей группы по вопросу работы железной дороги республики. Создать ее договорились в октябре на встрече Пашиняна с главой РЖД Олегом Белозеровым.