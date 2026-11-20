В Армении оппозиция отвергла предложенную Пашиняном сделку по конституции Фракция "Армения" не пойдет на предложенную Пашиняном сделку по конституции

Москва20 ноя Вести.Оппозиционная парламентская фракция "Армения" не пойдет на предложенную премьер-министром Армении Николом Пашиняном сделку, касающуюся референдума по принятию новой конституции. Об этом журналистам заявила глава фракции Анна Григорян.

Ранее глава армянского правительства предложил оппозиции сделку в обмен на вынесение проекта конституции на референдум. Пашинян пообещал, что если народ Армении не проголосует за принятие новой конституции, то он уйдет в отставку. При этом если конституция по итогам референдума будет приняла, то он все равно покинет свой пост после подписания и ратификации мирного договора с Азербайджаном, реализации проекта "Маршрут Трампа" и делимитации сложных участков на армянско-азербайджанкой границе.

Мы не будем голосовать за конституцию... Пашинян думает, что предложил "красивую игру" - якобы он уходит. То есть пытается мотивировать оппозиционный электорат перспективой ухода сказала Григорян

Пашинян заявил о необходимости принять новую конституцию республики еще в январе 2024 года. Тогда он объяснил это изменением геополитических условий.

По словам премьера, Министерство юстиции Армении опубликует проект новой конституции 23 ноября.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян оскорбил на брифинге оппозиционную журналистку.