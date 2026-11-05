Согомонян: Пашиняна напугали итоги выборов, он хочет избавиться от оппозиции Согомонян: Пашинян манипулирует темой мира с Баку для борьбы с оппозицией

Москва5 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян использует тему мира с Азербайджаном как манипулятивный ход для уничтожения оппозиции. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По его словам, логика Пашиняна сводится к тому, что ради мира с Баку нужно менять Конституцию, а оппозиция якобы против — значит, она против мира.

Здесь два пласта событий и два политических пласта, к которым нам придется обратиться, чтобы просто ситуацию правильно понять. Внешний пласт, вот то, о чем сейчас говорится, это, ну, дискурс Пашиняна. Его текст сводится к следующему: "Вот, мы хотим мира с Азербайджаном, и поэтому, для того чтобы мир установился, надо изменить Конституцию, а оппозиция против, соответственно, она против мира. И поэтому как бы я буду бороться против оппозиции". Вот такой манипулятивный контекст, который существует вот в поле, и его продвигает Пашинян сказал Согомонян

Эксперт назвал совершенно очевидным то, что одна строчка в Конституции не может гарантировать ни мира, ни войны.

Думаю, что в Азербайджане это тоже прекрасно понимают. И если Пашинян как бы эту строчку оставит или удалит и это сделает в этом году, в следующем или через три года это будет сделано, я думаю, что никакой большой разницы нет, потому что по сути мир между странами существует сейчас, значит, активных боевых и пассивных боевых действий тоже нет. Так что это как бы вопросы такие факультативные сказал он

По мнению Согомоняна, пользуясь этой повесткой, Пашинян, которого напугали итоги выборов, пытается просто уничтожить оппозицию.

На прошедших парламентских выборах в Армении Пашинян набрал менее 50% голосов, а объединенная, то есть в целом оппозиция набрала больше 51%. Это, по-видимому, сильно напугало Пашиняна, и он решил, что от этой оппозиции надо избавиться, об этом сказал напрямую, вот буквально несколько дней назад заявил, что вот эта оппозиция нехорошая, и сейчас было бы хорошо придумать новую оппозицию добавил эксперт

Ранее сообщалось, что двенадцать оппозиционных политических сил Армении объявили о консолидации ради достижения общенациональных целей. Соответствующее заявление было подписано по итогам встречи представителей оппозиции, организованной партией "Сильная Армения".