Москва5 ноя Вести.Двенадцать оппозиционных политических сил Армении объявили о консолидации ради достижения общенациональных целей. Соответствующее заявление было подписано по итогам встречи представителей оппозиции, организованной партией "Сильная Армения". Трансляцию вела "Сильная Армения".

Текст совместного заявления зачитал глава парламентской фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян.

Мы, нижеподписавшиеся политические силы Армении, осознавая всю серьезность судьбоносных вызовов, стоящих перед армянским народом и армянской государственностью, имея различия во взглядах и разногласия по ряду вопросов, тем не менее заявляем о формировании общенациональной консолидации сказано в документе

Карапетян отметил, что в число приоритетных целей консолидации входит достижение мира без односторонних уступок и потерь территории, защита Армянской Апостольской церкви и сохранение национальной идентичности, а также восстановление демократических прав и свобод.

Ранее политик Нарек Карапетян объяснил причину нападок премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Армянскую Апостольскую церковь.