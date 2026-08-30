Москва30 авг Вести.Впервые за много лет армянского парламентаризма народ отдал так много голосов одной оппозиционной партии, что говорит о высоком уровне сплочения населения. Об этом ИС "Вести" рассказал депутат парламента Армении от фракции "Сильная Армения" Мамикон Асланян.

Он добавил, что объединение народа Армении начнется вокруг его исторической церкви.

Народ впервые за много лет парламентаризма в Армении впервые так много голосов отдал одной партии от оппозиции. Вот по этой по этому контексту есть кое-какое сплочение народа. Уже в процессе будем смотреть, какие процессы будут продвигаться вперед. Вот по этим критериям и будем результативно об этом говорить. Думаю, народ соберется сначала вокруг своей исторической церкви, а потом уж только с нашей партией рассказал Асланян

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев объяснил репрессии премьер-министра Армении Никола Пашиняна против оппозиции. По мнению эксперта, такими действиями он пытается отвлечь внимание населения от проблем страны.