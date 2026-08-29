Москва29 авг Вести.Преследования бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна связаны с попыткой отвлечь жителей республики от проблем в экономике и подавлением оппозиционных сил. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Эксперт считает, что этими ходами премьер-министр Армении Никол Пашинян решает сразу несколько задач.

Арестовывая Кочаряна и, преследуя Саргсяна, Пашинян, во-первых, отвлекает внимание публики от того, что происходит с экономикой. Во-вторых, он подавляет оппозицию, ожидая, что его внутриполитические позиции ухудшатся. И, конечно, он надеется поживиться тем имуществом, которое он конфискует, которое он рассчитывает конфисковать заявил Силаев

По словам эксперта, арестом Кочаряна Пашинян также надеется усилить свою переговорную позицию с Москвой.

Ранее сообщалось, что с третьего президента Армении Сержа Саргсяна взята подписка о невыезде. На следующий день в Армении суд арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер Владимир Путин намерен обсудить с Пашиняном задержания и аресты представителей оппозиции в республике на ожидаемой встрече двух лидеров в рамках саммита ШОС в Киргизии.