Москва31 авгВести.Президент РФ Владимир Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения, пожелав ему "стойкости перед лицом испытаний". Телеграмма опубликована в официальном канале Кремля на платформе MAX.
Роберт Кочарян был вторым президентом Армении и занимал этот пост с 1998 по 2008 год. 27 августа суд арестовал Кочаряна на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. По мнению сторонников Кочаряна, его уголовное преследование является политическим заказом.
Искренне желаю вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь вы и члены вашей семьиотмечается в поздравлении российского лидера
Путин подчеркнул, что в России не забывают личный вклад Кочаряна в развитие дружественных, союзнических связей между РФ и Арменией.
Комментируя ранее задержание Кочаряна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что все внутриполитические процессы в Армении будут осуществляться в соответствии с законом.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин намерен обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном задержания и аресты представителей оппозиции в республике на ожидаемой встрече двух лидеров в рамках саммита ШОС в Киргизии.