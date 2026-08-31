Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения Путин в поздравлении пожелал Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

Москва31 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения, пожелав ему "стойкости перед лицом испытаний". Телеграмма опубликована в официальном канале Кремля на платформе MAX.

Роберт Кочарян был вторым президентом Армении и занимал этот пост с 1998 по 2008 год. 27 августа суд арестовал Кочаряна на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. По мнению сторонников Кочаряна, его уголовное преследование является политическим заказом.

Искренне желаю вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь вы и члены вашей семьи отмечается в поздравлении российского лидера

Путин подчеркнул, что в России не забывают личный вклад Кочаряна в развитие дружественных, союзнических связей между РФ и Арменией.

Комментируя ранее задержание Кочаряна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что все внутриполитические процессы в Армении будут осуществляться в соответствии с законом.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин намерен обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном задержания и аресты представителей оппозиции в республике на ожидаемой встрече двух лидеров в рамках саммита ШОС в Киргизии.