Армянский депутат Хачатрян рассказал о беспрецедентном давлении на оппозицию Армянский депутат Хачатрян рассказал о методах Пашиняна по борьбе с оппозицией

Москва30 авг Вести.Никогда в истории Армении никто до премьер-министра Никола Пашиняна не использовал исполнительную власть для отдачи приказов судебной. Об этом ИС "Вести" рассказал секретарь фракции "Армения", депутат Национального собрания Артур Хачатрян.

Он добавил, что Пашинян пытается представить все запреты как "требования народа".

Так прямо, так грубо и так цинично, никогда еще в нашей стране исполнительная власть не давала приказы судебной власти. Если вы не сделаете то, что я требую, вам ничего хорошего не светит. И он это очень так открыто защищает, то есть представляет, типа, вот народ требует заявил Хачатрян

Ранее депутат от фракции "Сильная Армения" Мамикон Асланян рассказал о консолидации народа вокруг церкви. По его словам, это является частью сопротивления политике правительства.