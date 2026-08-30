Армянский депутат Хачатрян рассказал, как Пашинян борется с его партией

Пашинян работает над полным вытеснением оппозиции из парламента Армянский депутат Хачатрян рассказал, как Пашинян борется с его партией

Москва30 авг Вести.Партия премьер-министра Никола Пашиняна ежедневно работает над вытеснением оппозиции из парламента. Об этом ИС "Вести" рассказал секретарь фракции "Армения", депутат Национального собрания Артур Хачатрян.

Он добавил, что против нескольких членов его партии открыты уголовные дела.

Роберт Кочерян сейчас за решеткой. Против председателя нашей партии открыто уголовное дело. На нескольких членов нашей партии, на руководство, открыты уголовные дела. Десятки наших членов [под давлением], против них [возбуждены] уголовные дела. И представители партии Пашиняна, и сам Пашинян неоднократно говорили, что наша партия - угроза национальной безопасности, что все проблемы Республики Армения, потому что все думают как мы. Но это бред сивой кобылы заявил Хачатрян

Депутат армянского парламента подчеркнул, что партия премьер-министра активно работает над запретом оппозиционных блоков.

Мы все видим политические гонения, аресты. … Ежедневно мы видим, как правящая партия пытается вытеснить, запретить деятельность оппозиционных блоков и нашей партии, и нашего блока рассказал Хачатрян

Ранее Хачатрян заявил, что Пашинян использует исполнительную власть страны для давления на судебную. Он подчеркнул, что такое происходит впервые в истории страны.