В парламенте Армении выступление депутата от оппозиции переросло в драку

В парламенте Армении произошла драка после выступления депутата от оппозиции В парламенте Армении выступление депутата от оппозиции переросло в драку

Москва6 окт Вести.Депутаты парламента Армении устроили драку в зале заседаний после выступления депутата от фракции "Сильная Армения" Эдгара Казаряна, который обвинил спикера парламента Рубена Рубиняна в растрате госсредств. Трансляцию вел официальный YouTube-канал парламента.

Началось с того, что Казарян с места выкрикнул, что обсуждение включенного в повестку доклада "О кризисе Армянской церкви" антиконституционно. После этого он вышел к трибуне и обвинил спикера парламента в растрате госсредств из-за неучастия в заседаниях. После этого микрофон депутата отключили.

Когда Казарян вернулся на место, завязалась словесная перепалка между провластными и оппозиционными депутатами, переросшая в драку.

Вице-спикер призывал всех вернуться на свои места, но после начала потасовки объявил перерыв и вызвал сотрудников службы безопасности, которые вывели депутатов из зала. После этого конфликт продолжился в коридорах парламента.

Через некоторое время охрана смогла разнять участников инцидента, однако перепалка возобновилась вновь. Со второй попытки стороны удалось разнять, и парламентарии разошлись по кабинетам.

Второй раз за день Рубинян объявил перерыв в заседании из-за перепалки депутатов.

Как заявил в ходе выступления депутат правящей фракции "Гражданский договор" Тарон Чахоян, Католикос всех армян Гарегин II (правящая фракция обращается к нему по мирскому имени Ктрич Нерсисян) нарушил церковные обеты, а оппозиционные депутаты, защищая его, подают дурной пример и оставляют плохое наследие для будущих поколений.

Во время его выступления оппозиционные депутаты несколько раз стучали по столам в знак протеста против обращения к католикосу по мирскому имени и выкрикивали с мест реплики относительно сделанных заявлений.

После этого в стенах парламента завязался спор между другими депутатами, из-за чего они снова встали со своих мест. Рубинян вновь объявил перерыв, не став вызывать сотрудников службы безопасности, так как в этот раз парламентарии не дошли до рукоприкладства.

Стычки в Национальном собрании Армении посылают обществу негативный сигнал, отметил при этом вице-спикер армянского парламента Арам Вардеванян, представляющий "Сильную Армению".

Ранее 39,4% граждан Армении заявили, что считают прошедшие 7 июня парламентские выборы несправедливыми и сфальсифицированными.