Москва12 авг Вести.Депутаты партии "Гражданский договор" попытались сорвать заседание парламента после упоминания католикоса всех армян Гарегина II.

После того как член оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян заявила, что возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном политическая сила обсуждала вопрос, касающийся епископа, депутаты "Гражданского договора" начали стучать по столам.

Варданян неоднократно повторила фразу и добавила, что католикосом всех армян является Гарегин II. Соратники Пашиняна продолжили издавать шум, пока спикер Нацсобрания Армении Рубен Рубинян, представляющий партию "Гражданский договор", не заявил, что этого достаточно.

Представители оппозиции точно так же выражали протест, когда депутаты "Гражданского договора", говоря о католикосе, использовали его мирское имя.