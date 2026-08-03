Москва3 авгВести.Рубен Рубинян, являющийся членом партии "Гражданский договор" действующего премьера Армении Никола Пашиняна, избран новым спикером парламента страны - Национального собрания. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.
За утверждение Рубиняна проголосовали 63 депутата, 23 - против. Всего в голосовании приняли участие 91 из 105 депутатов парламента.
Новый созыв парламента Армении был избран на выборах в июне 2026 года. Первое заседание Национального собрания состоялось 2 августа и началось со скандала. Впервые в истории страны на первое заседание нового созыва парламента не был приглашен католикос всех армян.