Рубен Рубинян из партии Пашиняна стал новым спикером парламента Армении Рубен Рубинян избран новым спикером армянского парламента

Москва3 авг Вести.Рубен Рубинян, являющийся членом партии "Гражданский договор" действующего премьера Армении Никола Пашиняна, избран новым спикером парламента страны - Национального собрания. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.

За утверждение Рубиняна проголосовали 63 депутата, 23 - против. Всего в голосовании приняли участие 91 из 105 депутатов парламента.

Новый созыв парламента Армении был избран на выборах в июне 2026 года. Первое заседание Национального собрания состоялось 2 августа и началось со скандала. Впервые в истории страны на первое заседание нового созыва парламента не был приглашен католикос всех армян.