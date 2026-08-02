В Армении приступил к работе новый парламент, прошлый кабмин ушел в отставку

Пашинян объявил об отставке правительства Армении В Армении приступил к работе новый парламент, прошлый кабмин ушел в отставку

Москва2 авг Вести.Правительство Армении подало в отставку в соответствии с требованиями Конституции. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Армянский премьер отметил, что 2 августа началось заседание Национального Собрания девятого созыва.

Я подписал соответствующее заявление, адресованное президенту, попросив принять отставку правительства сказал Пашинян в видеообращении

Он добавил, что правящая партия в воскресенье представит кандидатуру нового премьера, согласованного парламентским большинством, на подпись президенту Ваагну Хачатуряну.

Согласно статьи 158 Конституции Армении, с началом работы нового состава Нацсобрания действующий кабмин обязан сложить полномочия.

До избрания председателя парламента заседание ведет старейший по возрасту депутат Князь Гасанов. В ходе первой сессии депутаты должны принести присягу, после чего состоятся выборы спикера, его заместителей, а также руководителей постоянных парламентских комиссий.

По итогам парламентских выборов правящая партия "Гражданский договор" получила 64 из 105 мандатов, что позволяет ей самостоятельно сформировать новое правительство. На должность председателя Национального собрания партия выдвинула нынешнего вице-спикера Рубена Рубиняна.

Ранее Пашинян заявил, что руководителем его аппарата станет бывший посол республики в США Лилит Макунц. Она возглавляла диппредставительство в Вашингтоне с 2021 по 2025 годы.