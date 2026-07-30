Москва30 июл Вести.Правительство Армении объявит об отставке второго августа, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщалось, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81% голосов.

2 августа в связи с формированием парламента Армении 9-го созыва и в соответствии с Конституцией, мы объявим об отставке. После этого президент Армении назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Следовательно, сегодня в этом составе мы встречаемся в последний раз