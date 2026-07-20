Москва20 июл Вести.Руководитель аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян решил покинуть свой пост. По данным армянского онлайн-издания armlur.am, он уже подал соответствующее заявление об освобождении от должности.

Наши информированные источники сообщают, что руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности говорится в публикации

При этом ресурс уточняет, что Арутюнян не отказывается от депутатского мандата в парламенте нового созыва, то есть его уход с госслужбы не связан с завершением политической карьеры.

Ранее то же издание сообщало, что пост главы аппарата может занять бывший посол Армении в США Лилит Макунц, которую называют одной из ближайших соратниц премьера. Официального подтверждения от правительства Армении на данный момент не поступало.