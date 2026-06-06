В Армении раскрыли связи Пашиняна с посольством США в 1990-х Экс-министр обороны: посольство США в Армении курировало работу Пашиняна в 90-х

Москва6 июн Вести.Американское посольство в Ереване с 1995 года курировало журналистскую деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил бывший глава Министерства обороны республики Аршак Карапетян со ссылкой на данные посольской переписки.

На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ) Карапетян опубликовал письма, в которых упоминается действующий глава армянского правительства, а также обсуждаются сложности работы с ним в качестве "актива" американских спецслужб.

Сотрудники посольства регулярно контактировали с Николом Пашиняном с 1995 года, курируя и координируя его журналистскую работу говорится в документах

Кроме того, согласно информации Карапетяна, в 1997-1998 годах посольство США оказало Пашиняну материальную поддержку при создании им газеты "Орагир". Отмечается, что в последствии диппредставительство периодически использовало ее как одну из медиа-площадок.

С 1993 года Пашинян работал корреспондентом в разных армянских газетах, в 1998 году стал учредителем и главным редактором оппозиционной газеты "Орагир". В политику премьер пошел в 2006 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политические силы, которые стоят за Пашиняном, ориентируются на западные стандарты.