Москва29 июлВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга подтвердил, что руководителем его аппарата станет бывший посол республики в Соединенных Штатах Лилит Макунц.
Таким образом глава армянского правительства ответил на вопрос, соответствует ли действительности распространившаяся в СМИ информация о скором назначении Макунц на этот пост.
Действующий глава аппарата Пашиняна Араик Арутюнян стал депутатом парламента от правящей партии "Гражданский договор".
Макунц руководила армянским посольством в Вашингтоне в 2021-2025 годах.