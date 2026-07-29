Пашинян сообщил, что главой его аппарата станет экс-посол Армении в США Макунц

Пашинян рассказал, кто возглавит его администрацию Пашинян сообщил, что главой его аппарата станет экс-посол Армении в США Макунц

Москва29 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга подтвердил, что руководителем его аппарата станет бывший посол республики в Соединенных Штатах Лилит Макунц.

Таким образом глава армянского правительства ответил на вопрос, соответствует ли действительности распространившаяся в СМИ информация о скором назначении Макунц на этот пост.

Действующий глава аппарата Пашиняна Араик Арутюнян стал депутатом парламента от правящей партии "Гражданский договор".

Макунц руководила армянским посольством в Вашингтоне в 2021-2025 годах.