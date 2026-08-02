Правящая партия Армении выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера страны Правящая партия Армении выдвинула Пашиняна кандидатом на пост премьера страны

Москва2 авг Вести.Партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру своего лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Соответствующее заявление опубликовано на странице партии в Facebook (запрещена в РФ).

Партия "Гражданский договор"... представила президенту республики необходимый пакет документов о выдвижении кандидатуры Никола Пашиняна на должность премьер-министра с целью обеспечения предусмотренной Конституцией процедуры назначения премьер-министра сказано в заявлении

Ранее Пашинян объявил об отставке правительства Армении в соответствии с требованиями Конституции.