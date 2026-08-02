Москва2 авгВести.Партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру своего лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении. Соответствующее заявление опубликовано на странице партии в Facebook (запрещена в РФ).
Партия "Гражданский договор"... представила президенту республики необходимый пакет документов о выдвижении кандидатуры Никола Пашиняна на должность премьер-министра с целью обеспечения предусмотренной Конституцией процедуры назначения премьер-министрасказано в заявлении
Ранее Пашинян объявил об отставке правительства Армении в соответствии с требованиями Конституции.