Москва2 авгВести.Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Ранее Пашинян и армянское правительство ушло в отставку. В соответствии с конституцией страны, старый кабмин обязан это сделать в день начала работы Национального собрания нового созыва.
Позднее правящая партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру своего лидера на пост премьера.
Назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Арменияговорится в указе, опубликованном на сайте президента
После назначения премьера, согласно законодательству, новое правительство должно быть сформировано в течение 15 дней.