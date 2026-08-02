Москва2 авг Вести.Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее Пашинян и армянское правительство ушло в отставку. В соответствии с конституцией страны, старый кабмин обязан это сделать в день начала работы Национального собрания нового созыва.

Позднее правящая партия "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру своего лидера на пост премьера.

Назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения говорится в указе, опубликованном на сайте президента

После назначения премьера, согласно законодательству, новое правительство должно быть сформировано в течение 15 дней.