Премьер Армении провел консультации с Советом безопасности и главами министерств

Никол Пашинян провел очередное заседание Совета безопасности Армении Премьер Армении провел консультации с Советом безопасности и главами министерств

Москва30 апр Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал в четверг заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности... Были обсуждены относящиеся к компетенции Совета безопасности текущие вопросы отмечается в официальном сообщении

В работе Совета, помимо постоянных членов, приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, а также министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян и министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.