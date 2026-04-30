Москва30 апрВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал в четверг заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности... Были обсуждены относящиеся к компетенции Совета безопасности текущие вопросыотмечается в официальном сообщении
В работе Совета, помимо постоянных членов, приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, а также министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян и министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян.