Католикос всех армян Гарегин II прибыл в суд на первое заседание по его делу

Католикос всех армян Гарегин II прибыл в суд Католикос всех армян Гарегин II прибыл в суд на первое заседание по его делу

Москва7 авг Вести.Католикос всех армян Гарегин II прибыл в суд на первое заседание по делу о препятствовании исполнению судебного акта. Заседание началось в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

После прибытия в здание суда Гарегина II сотрудники правоохранительных органов закрыли двери и не впустили в зал заседаний как журналистов, так и представителей оппозиционных партий.

Уголовное дело против Гарегина II было возбуждено 14 февраля 2026 года. 29 июля материалы следствия передали на рассмотрение в суд.

В последние месяцы Пашинян фактически открыто ведет кампанию за смещение Гарегина II с поста главы Армянской апостольской церкви, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.