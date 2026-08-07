В Армении судья по делу Гарегина II взял самоотвод Судья по делу Католикоса всех армян взял самоотвод

Москва7 авг Вести.Судья по делу Католикоса всех армян Гарегина II Акоп Манукян взял самоотвод. Об этом сообщил журналистам адвокат Ара Зограбян.

По словам Зограбяна, судья взял самоотвод на том основании, потому что когда-то лицензию ему выдавал сам Зограбян.

По моему мнению, это не является основанием для самоотвода, но, принимая во внимание, что это может вызвать подозрения, судья объявил самоотвод сказал Ара Зограбян

У здания суда продолжается митинг оппозиционных партий, а также представителей духовенства и верующих граждан, которые считают, что своими действиями власти нарушают закрепленный в конституции принцип разделения государства и церкви, сообщает ТАСС.

14 февраля прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта. 29 июля уголовное дело в отношении Гарегина II и шести епископов направили в суд.