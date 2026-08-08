Армянский священник о заявлениях властей Армении про католикоса: больно видеть В Армянской церкви назвали неприемлемыми слова властей Армении о католикосе

Москва8 авг Вести.Антицерковные заявления властей Армении недопустимы и заслуживают осуждения, заявил ИС "Вести" руководитель Информационного отдела Святого Эчмиадзина, протоиерей Исайя Артенян.

Первопрестольный святой Эчмиадзин — духовный и административный центр Армянской Апостольской Церкви.

Наша церковь всегда была хранителем и созидателем армянской идентичности. Она сохраняла национальные и духовные ценности нашего народа. В этом смысле между церковью и нынешними властями существуют серьезные идеологические разногласия отметил Артенян

Точкой отсчета конфликта между Армянской Апостольской Церковью и правительством стал 2018 год. Как считает Исайя Артенян, в публичной риторике власти тогда закрепилась мысль: сильная церковь опасна для государства.

Вы знаете, что премьер-министр Армении неоднократно заявлял: "Когда церковь была сильной, она угрожала государственности". Для нас подобные заявления совершенно неприемлемы заявил он

По его мнению, слова церкви о Нагорном Карабахе стали неудобными для властей Армении.

Мы знаем, что армянское духовное наследие в Арцахе либо уничтожается, либо присваивается, а история сознательно искажается. Поэтому церковь не могла молчать и продолжает говорить об этом на различных международных площадках. Именно это стало неудобным для нынешних властей, которые стремятся окончательно закрыть тему Арцаха пояснил священнослужитель

Он также прокомментировал заявления властей в адрес католикоса.

Для нас очень больно видеть, что руководство страны, представители власти, а тем более премьер-министр, позволяют себе подобную лексику, подобные оценки и подобную риторику в адрес католикоса всех армян. Это абсолютно недопустимо и заслуживает осуждения сказал Исайя Артенян

По его словам, когда во власти говорят, что выступают только против католикоса всех армян и требуют его отставки, это не соответствует действительности. На самом деле они ведут борьбу против самой церкви, полагает Артенян. Отношения между государством и церковью должны строиться на взаимном уважении и в соответствии с Конституцией, которая прямо закрепляет принцип отделения церкви от государства, заключил он.

Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и духовенством Армении обострились после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал отставки премьера, критикуя за политику в отношении Нагорного Карабаха. В свою очередь Пашинян делал ряд высказываний в адрес католикоса, в том числе о том, что духовный центр Армянской апостольской церкви "захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой". В феврале 2026-го прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Гарегина II по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта. 7 августа в закрытом режиме началось заседание по делу католикоса всех армян. Судья взял самоотвод.