Евросоюз требует от Армении разрыва церковных связей с РФ СВР: ЕС требует от Армении разрыва религиозно-духовных связей с Россией

Москва3 июн Вести.Евросоюз требует от Армении полного разрыва многовековых религиозно-духовных связей с Россией и оказывает давление на структуры Русской православной церкви (РПЦ) в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В российской разведке заявили, что руководство ЕС рассматривает отказ от религиозных связей с Москвой как одно из условий дальнейшей евроинтеграции Армении. По данным спецслужб, соответствующая работа ведется в том числе через европейские структуры, действующие в республике.

Евроантихристы нацелились на Русскую православную церковь в Армении. По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что учрежденная в Армении Партнерская миссия ЕС предпринимает шаги, направленные на ограничение деятельности Еревано-Армянской епархии РПЦ. В частности, речь идет о попытках лишить ее прав пользования церковной недвижимостью и осложнить взаимодействие с местными религиозными организациями, включая Армянскую апостольская церковь.

Кроме того, в СВР связали с европейскими структурами обвинения в адрес настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й российской военной базе в Гюмри иерея Тимофея Казаряна. В разведке заявили, что против представителей РПЦ в Армении готовятся новые кампании с целью оказания давления на епархию.

В завершение в СВР подчеркнули, что исторические и духовные связи между Россией и Арменией имеют многовековую историю и не зависят от текущих политических процессов.

Ранее архимандрит Закария Багумян, епископ Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине сообщил ИС "Вести", что власти Армении пытаются вмешиваться в дела церкви. По словам Багумяна, духовенство старается защитить свою автономию.