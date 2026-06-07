В Армении хотят выгнать русских староверов ради рудника Mash: в Армении хотят выселить русских староверов ради открытия рудника

Москва7 июн Вести.В Армении русским староверам из села Лермонтово Лорийской области грозят выселением из-за конфликта с открытием рудника на территории их общины, сообщил Telegram-канал Mash.

Разработку планирует начать фирма "Танд-зут". Однако староверы выступили резко против и объявили бойкот, что привело к срыву общественных слушания по этой теме.

Затем жители обратились к сотрудникам местного муниципалитета и составили протокол, где открыто заявили, что не хотят открытия новой шахты на территории общины.

После инцидента к русским староверам нагрянули представители администрации Лорийской области, представители партии ГД Никола Пашиняна. Они поставили жителям ультиматум: или сельчане соглашаются на открытие рудника, или будут выселены, русское поселение прекратит существование говорится в публикации

Ранее епископ Армянской апостольской церкви архимандрит Закария Багумян заявил, что армянские власти вмешиваются в церковные дела и препятствуют работе священнослужителей, пытаясь обессилить церковь.

Он объяснил действия правительства Никола Пашиняна тем, что церковь остается единственной структурой в Армении, которая открыто говорит о национальных вопросах.