Депутаты армянского парламента подрались в зале заседаний Депутаты устроили массовую драку в парламенте Армении

Москва29 окт Вести.Депутаты устроили массовую драку в зале заседаний парламента Армении. Об этом следует из трансляции на YouTube-канале парламента.

Инцидент произошел после выступления парламентария от правящей фракции "Гражданский договор" Тарона Чахояна, который в своей речи коснулся темы предвыборной кампании оппозиционной партии "Сильная Армения". Представители оппозиции отнеслись к его словам с негодованием. В результате возникла словесная перепалка, а затем – массовая драка.

Из-за произошедшего на заседании был объявлен перерыва, а трансляция прервалась. Судя по кадрам, в зале стали появляться сотрудники службы безопасности.

В начале октября в парламенте Армении произошла драка после выступления депутата от фракции "Сильная Армения".