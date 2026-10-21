"Сильная Армения" сообщает о задержаниях в Степанаване, где пройдут выборы

Оппозиция Армении сообщила о задержаниях в Степанаване, где пройдут выборы "Сильная Армения" сообщает о задержаниях в Степанаване, где пройдут выборы

Москва21 окт Вести.С раннего утра 21 октября проходят задержания сторонников блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна в городе Степанаване Лорийской области, где на 25 октября назначены выборы в органы местного самоуправления. Об этом в своих соцсетях заявил депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Сильная Армения" Андраник Геворгян.

Геворгян указал на предсказуемость действий властей, однако отметил, что ситуация выходит за пределы разумного. Доказательством этому стали "вчерашняя демонстрация "демократии" и сегодняшние вопиющие нарушения закона", добавил парламентарий.

С самого утра в Степанаване проводятся массовые обыски и задержания сторонников движения "Сильная Армения" написал депутат

Блок выдвинул на должность главы общины кандидатуру Арсена Геворкяна.

Ранее премьер-министру Армении Николу Пашиняну на цифрах показали, что его стремление любой ценой попасть в Евросоюз не принесет ничего хорошего. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия подготовили совместный доклад о последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза ради вступления в ЕС.