После смерти оппозиционера Геворгяна начато уголовное производство в Армении СК Армении начал уголовное производство после смерти Геворгяна в СИЗО

Москва10 ноя Вести.Следственный комитет Армении начал уголовное производство в связи со смертью члена оппозиционной партии "Сильная Армения" Арсена Геворгяна. Об этом сообщает издание NEWS.am.

После смерти кандидата на должность главы общины Степанаван от "Сильной Армении" Арсена Геворгяна начато уголовное производство. Проведение судебно-медицинской экспертизы назначено говорится в материале

Ранее сообщалось, что Арсен Геворгян скончался в СИЗО "Нубарашен" от инфаркта, ему было 46 лет. Рано утром 10 ноября его состояние ухудшилось, и ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики зафиксировали остановку сердца.

Геворгяна арестовали на два месяца 21 октября, за четыре дня до муниципальных выборов, по обвинению в даче взятки. Всего по делу о подкупе избирателей в Степанаване задержали 24 человека, в том числе четырех кандидатов в Совет старейшин.