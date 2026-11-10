Москва10 нояВести.В Армении скончался в СИЗО от инфаркта член оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Геворкян, баллотировавшийся на пост мэра Степанавана, сообщает Sputnik Армения.
Геворкян содержался в СИЗО "Нубарашен". Рано утром его состояние ухудшилось, после чего ему вызвали скорую помощь. На рассвете у него была зафиксирована остановка сердца. Политику было 46 лет.
Геворкяна арестовали на два месяца 21 октября – за четыре дня до муниципальных выборов. Его обвиняли в даче взятки. Всего по делу о подкупе избирателей в Степанаване задержали 24 человека, в том числе четырех кандидатов в Совет старейшин.