В Армении проходят обыски по 65 адресам СК Армении проводит массовые обыски по делу Карапетяна

Москва4 ноя Вести.Следственный комитет Армении проводит обыски по 65 адресам в рамках уголовного дела лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Киму Авдалян.

В рамках уголовного производства в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении проводятся одновременные обыски по 65 адресам написала Авдалян на своей странице в соцсетях

Делом Карапетяна занимается которым занимается его Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды.

Ранее сегодня стало известно, что сотрудники СК пришли с обысками в квартиры Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции "Сильная Армения" Нарека Карапетяна.